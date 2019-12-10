Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель

Встреча «нормандской четвёрки» не решит проблемы в Донбассе

«Коммерсант» рассказал об итогах встречи глав стран «нормандской четверки»: президентов России, Украины Франции , а также канцлера Германии , которые обсудили варианты возможного урегулирования ситуации в Донбассе. Автор статьи отмечает, что многочасовые переговоры лидеров государств едва ли приблизили решение проблем на конфликтной территории.

Отмечается, что участники саммита договорились содействовать минской Трехсторонней группе, которая добивается разведения сил по трём дополнительным участкам линии соприкосновения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отрядов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом в итоговом документе по результатам встречи «нормандской четверки» о разведении сил по всей линии ничего не сказано. По мнению экспертов, это означает, что перестрелки в Донбассе продолжатся.

Кроме того, нерешенным остался вопрос о внесении изменений в конституцию Украины с целью закрепления особого статуса для Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Владимир Зеленский заявил, что не пойдёт на «федерализацию» главного документа страны. В результате было принято решение о продлении до конца года закона «Об особом порядке местного самоуправлениях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который носит статус временного и должен продлеваться каждый год.

Наконец, самым заметным достижением саммита была названа договорённость о большом обмене удерживаемыми лицами. При этом в резолюции отмечено, что обмен пленными должен быть осуществлён до конца года по принципу «всех на всех».

Миллионы смартфонов останутся без WhatsApp

В 2020 году мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств по всему миру, сообщает Daily Mail. Отмечается, что программа не будет запускаться на гаджетах с устаревшей операционной системой (ОС). Речь идёт о самых распространённых ОС: в частности на смартфонах с операционной системой Windows Phone WhatsApp перестанет работать с 31 декабря 2019 года, на гаджетах с Android 2.3.7 и старше и с iOS 8 и старше — с 1 февраля 2020-го. Предполагается, что нововведение оставит без популярного мессенджера миллионы пользователей по всему миру.

Срок сдачи военной базы США в Польше откладывается

Подрядчик возведения базы противоракетной обороны США в населенном пункте Редзиково в Польше уже на год просрочил сдачу объекта, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК . Строительством занимается американская компания John Wood Group.

По данным СМИ, в настоящее время проект выполнен на 85%. Предполагается, что основные работы будут завершены в 2020 году, однако не исключено, что дата ввода объекта в эксплуатацию снова отодвинется из-за детального анализа проделанных работ, намеченного на февраль. Представитель Агентства противоракетной обороны США Марк Райт признал, что реализация проекта отстаёт от графика уже на два года.

Почему «нормандская четверка» не обсуждала Крым

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что на саммите тему Крыма не поднимали, чтобы не внести разлад в улучшившиеся отношения между Россией и Украиной.

Политик отметила, что переговоры лидеров стран были сложными, однако они привели к тому, что во взаимоотношениях двух стран появилось «легкое потепление». По словам Алтабаевой, учитывая, что позиция России по «крымской теме» остается неизменной (Крым и Севастополь являются частью РФ), в обсуждение не стоило добавлять вопрос, который «не может быть решен иначе, чем сейчас».

На Украине высмеяли протесты накануне встречи «нормандской четверки»

По словам Килинкарова, заявлялось, что на майдан выйдут «десятки, сотни тысяч людей», однако на самом деле протестовать собралось около 600 активистов. Бывший парламентарий подчеркнул, что это показательное событие для президента Владимира Зеленского, который «может быть, увидит, что это жалкая горстка людей, которые вышли защищать не Украину, а господина Порошенко».