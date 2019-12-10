Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!» — сказал глава государства.

Ранее, 19 августа, комментируя массовые акции в столице, Путин заявил о праве граждан на мирные протесты. При этом, подчеркнул он, никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений. Глава государства заверил, что Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.