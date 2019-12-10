Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» 

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Соответствующее мнение глава государства выразил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».
«Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!» — сказал глава государства.
Ранее, 19 августа, комментируя массовые акции в столице, Путин заявил о праве граждан на мирные протесты. При этом, подчеркнул он, никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений. Глава государства заверил, что Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.