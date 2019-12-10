Жириновский захотел достойной смены

Жириновский надеется, что в ближайшие десять лет ему найдется смена

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассчитывает на то, что в ближайшие десять лет ему найдется достойная замена на посту главы партии.

"Вместе мы — это команда, и не надо выдумывать, что партия — это один человек или два", — сказал он во вторник, открывая в стенах Госдумы фотовыставку, посвященную 30-летию его партии.

При этом Жириновский заметил, что во времена создания ЛДПР, в самом конце 80-х годов прошлого века "действительно играл роль человек".

"Но я надеюсь, в ближайшие десять лет — они вот все здесь стоят (члены фракции ЛДПР — прим. ТАСС) — появится из них тот, кто меня заменит", — продолжил лидер ЛДПР, заметив, что, помимо либерал-демократов Михаила Дегтярева и Василия Власова, свое желание возглавить партию высказывают и члены других политических объединений.

"Конечно, на ваше место все хотят", — ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин

"Это нормальное явление и хорошее желание, потому что только идущий дорогу осилит, но политика — это удел мудрых, опытных, порядочных людей", — убежден он.

Спикер заметил, что в успешных странах "во главе политической системы, парламентов, партий, государств стоят умудренные опытом люди".