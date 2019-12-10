Россияне хотят мира с Германией 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, хотят ли они того, чтобы у России наладились отношения с Германией.
57% опрошенных желают этого, поскольку считают, что России нужна поддержка (в особенности этой страны).
24% проголосовавших и вовсе считают, что шанса наладить отношения нет.
«Хочу — не хочу. Какая разница? Ведь Германия уже против нас недавно санкции ввела. Отношения не наладятся никогда», — пояснили россияне.
9% участников не могут забыть войну между странами.
«Не хочу. Я никогда не забуду то, что было во время Второй мировой…», — высказались они.
10% россиян ответили, что им безразлично то, как будут складываться отношения между странами.
Всего в опросе приняли участие 5602 человека.
Ангелу Меркель ждет новое политическое испытание. В Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию с ХДС/ХСС, сменилось руководство. Новые лидеры заявили о желании покинуть правительство, хотя большинство в СДПГ выступает за сохранение статус-кво. При этом левой партии явно необходимо обновление: ее рейтинги падают, а будущее организации становится все туманнее.
В Германии завершился съезд Социал-демократической партии, который прошел под новым руководством. Сопредседателями СДПГ стали экономист Норберт Вальтер-Борьянс и лидер левого крыла партии Саския Эскен.
В недавнем интервью ZDF Эскен заявила, что выступает за новую концепцию социального государства.