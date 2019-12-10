Россияне хотят мира с Германией

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, хотят ли они того, чтобы у России наладились отношения с Германией

57% опрошенных желают этого, поскольку считают, что России нужна поддержка (в особенности этой страны).

24% проголосовавших и вовсе считают, что шанса наладить отношения нет.

«Хочу — не хочу. Какая разница? Ведь Германия уже против нас недавно санкции ввела. Отношения не наладятся никогда», — пояснили россияне.

9% участников не могут забыть войну между странами.

«Не хочу. Я никогда не забуду то, что было во время Второй мировой…», — высказались они.

10% россиян ответили, что им безразлично то, как будут складываться отношения между странами.

Всего в опросе приняли участие 5602 человека.

Ангелу Меркель ждет новое политическое испытание. В Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию с ХДС/ХСС, сменилось руководство. Новые лидеры заявили о желании покинуть правительство, хотя большинство в СДПГ выступает за сохранение статус-кво. При этом левой партии явно необходимо обновление: ее рейтинги падают, а будущее организации становится все туманнее.

В Германии завершился съезд Социал-демократической партии, который прошел под новым руководством. Сопредседателями СДПГ стали экономист Норберт Вальтер-Борьянс и лидер левого крыла партии Саския Эскен.

В недавнем интервью ZDF Эскен заявила, что выступает за новую концепцию социального государства.