В Совфеде посмеялись над требованием ООН по Крыму

В Совфеде посмеялись над требованием ООН вывести военных из Крыма

Сенатор от Крыма в эфире НСН заявил, что выводить войска с территории Крыма Россия не собирается, а ООН , принимая подобные резолюции, роняет свой авторитет.

63 государства, присутствовавших на Генеральной Ассамблеи ООН , поддержали украинскую резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма, а также части акватории Черного и Азовского морей. Киев заявляет об оккупации территории и просит международное сообщество призвать России «вывести войска из Крыма». Потому что присутствие армии якобы противоречит независимости и территориальной целостности Украины

Армения и Китай, КНДР, Против принятия документа голосовали Белоруссия Киргизия . Отказались поддержать резолюцию Куба Иран , Камбоджа, Зимбабве, Бурунди и Судан, Никарагуа, Венесуэла, Сербия, Сирия, Филиппины, Лаос и Мьянма. Добавим, что предыдущий подобный документ подписали 66 государств.

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков заметил в беседе с НСН, что подобная резолюция в основных ее пунктах больше применима к Украине.

«Как будем реагировать? Как обычно! То есть никак! Эти резолюции штампует Украина как под копирку. Представители комитета, которые готовят этот документ, сюда не приезжают, не оценивают на самом деле, что происходит, доверяя Киеву. Еще отмечу, что в этот раз проголосовали на три государства меньше. Значит, все больше стран начинают понимать, что происходит на самом деле. И эта резолюция больше применима к самой Украине, чем к Крыму», — считает парламентарий.

«К сожалению, подобными резолюциями Генеральная Ассамблея понижает уровень доверия к ней».

По его словам, принятый документ может быть применим к Украине, потому что именно там, а не на российском полуострове, ущемляются права нацменьшинств, идут аресты, похищения людей.

«Резолюция носит рекомендательный характер, ничем нам не грозит ее невыполнение. Ага, прямо сейчас и убрали из Крыма военные базы, непременно», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как на референдуме большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.