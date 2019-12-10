В Госдуме оценили встречу «нормандской четверки»

В Госдуме считают, что встреча в Париже снизила агрессию Украины

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.

"Украина до "нормандского формата" — это был дикобраз, который ощетинился иголками в нашу сторону. После встречи "нормандской четверки" эти иголки притупились. Да, они все ещё торчат, но агрессия стала чуть-чуть слабее. Сейчас нам нужно развивать эту тенденцию как можно динамичней", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, встречу в Париже можно будет назвать исторической, если официальный Киев найдет в себе силы и смелость соблюдать Минские соглашения.

"Вот уже договорились о том, что пленные вернутся домой до 31 декабря, отведут войска от линии соприкосновения в Донбассе — это настоящая дорожная карта по урегулированию определенных конфликтных ситуаций между Украиной и Россией", — подчеркнул российский депутат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.