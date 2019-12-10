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В Госдуме считают, что встреча в Париже снизила агрессию Украины 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
В Госдуме оценили встречу «нормандской четверки»
Фото: РИА Новости
Саммит "нормандской четвертки" в Париже чуть снизил агрессию со стороны Украины, считает депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.
"Украина до "нормандского формата" — это был дикобраз, который ощетинился иголками в нашу сторону. После встречи "нормандской четверки" эти иголки притупились. Да, они все ещё торчат, но агрессия стала чуть-чуть слабее. Сейчас нам нужно развивать эту тенденцию как можно динамичней", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, встречу в Париже можно будет назвать исторической, если официальный Киев найдет в себе силы и смелость соблюдать Минские соглашения.
"Вот уже договорились о том, что пленные вернутся домой до 31 декабря, отведут войска от линии соприкосновения в Донбассе — это настоящая дорожная карта по урегулированию определенных конфликтных ситуаций между Украиной и Россией", — подчеркнул российский депутат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Теги:
Политика , Руслан Бальбек , Госдума , РИА Новости
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