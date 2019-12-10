Путин отреагировал на убийство чеченца в Германии

Путин оценил отношения с Германией из-за убийства чеченца

Дело об убийстве гражданина Грузии в Берлине не ухудшит отношения между Россией Германией . Такую оценку дал российский президент Владимир Путин , отвечая на вопросы журналистов на на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже, передает RT.

По его словам, убитый в столице Германии человек был одним из организаторов взрыва в метро Москвы . Россия неоднократно ставила перед Берлином вопрос о его выдаче, однако понимания стороны не нашли, добавил он, передает «Интерфакс».

В то же время президент считает некорректной высылку российский дипломатов, которые не имеют никакого отношения к произошедшему, «на основе только предварительных соображений», отмечает ТАСС. В качестве ответной меры Путин вспомнил о неписаной практике зеркальных мер.

«Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что здесь должен возникнуть какой-то кризис», — подчеркнул президент.

8 декабря глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине осложнило отношения между Россией и ФРГ.

4 декабря в германском МИД сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Дипломаты объявлены персонами нон грата.

Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения.