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Путин оценил отношения с Германией из-за убийства чеченца 

Lenta.ru + ещё 1 24 минуты назад
Путин отреагировал на убийство чеченца в Германии
Фото: РИА Новости
Дело об убийстве гражданина Грузии в Берлине не ухудшит отношения между Россией и Германией. Такую оценку дал российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже, передает RT.
По его словам, убитый в столице Германии человек был одним из организаторов взрыва в метро Москвы. Россия неоднократно ставила перед Берлином вопрос о его выдаче, однако понимания стороны не нашли, добавил он, передает «Интерфакс».
В то же время президент считает некорректной высылку российский дипломатов, которые не имеют никакого отношения к произошедшему, «на основе только предварительных соображений», отмечает ТАСС. В качестве ответной меры Путин вспомнил о неписаной практике зеркальных мер.
«Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что здесь должен возникнуть какой-то кризис», — подчеркнул президент.
8 декабря глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине осложнило отношения между Россией и ФРГ.
4 декабря в германском МИД сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Дипломаты объявлены персонами нон грата.
Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения.
23 августа Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову. Он воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что Хангошвили поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).
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Теги:
Политика , В мире , Убийство , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Зелимхан Хангошвили , Министерство обороны , МИД , Имарат Кавказ , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Германия , Грузия
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