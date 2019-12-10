Представитель России «психанул» на переговорах в Париже

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Представитель России «психанул» во время «нормандского саммита» 

Lenta.ru + ещё 11 5 часов назад
Помощник президента России Владислав Сурков «психанул» во время проходивших в Париже переговоров с украинской делегацией. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков. Запись их разговора опубликована на канале журналиста в YouTube.
По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали». После того, как Киев отказался разводить войска по всей линии соприкосновения, Сурков якобы «бросил бумаги на стол или на пол», заявив, что такая позиция не соответствует предыдущим договоренностям.
Объясняя нежелание украинских властей разводить войска, Аваков сослался на сложную ситуацию на линии разграничения.
«Где разводить? В Марьинке, где каждый метр пролит кровью и отход означает сдачу территории? В Широкино, где мы специально выдвинулись так, чтобы не обстреливали Мариуполь "Градами"? Или в Авдеевке?» — рассказал он.
По его словам, Украина готова к разведению войск только с целью создания гуманитарных коридоров, чтобы облегчить передвижение мирных жителей.
Аваков сделал это заявление после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четверки». По итогу саммита они приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит прошел в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.
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Теги:
Политика , Видео , В мире , Украина , Владислав Сурков , Арсен Аваков , Дмитрий Гордон , МВД , Киев
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