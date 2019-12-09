Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зеленский отказался от предложения Путина
Зеленский отказался от предложения Путина
В мире
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Политика
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Политика
«Не голубь мира»: Аваков поддержал Зеленского
«Не голубь мира»: Аваков поддержал Зеленского
В мире

Украинцы ждут подвижек в мирном процессе, считает Вышинский 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Украинцы ждут от встречи лидеров "нормандской четверки" подвижек в мирном процессе, все хотят закончить войну, заявил исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский.
Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе проходит в понедельник в Париже.
"Все, конечно, ждут каких-то подвижек, подвижек в мирном процессе. Это те ожидания, на которых (Владимир) Зеленский стал президентом. Другие ожидания — борьба с коррупцией, все остальное — я бы назвал их второстепенными. Конечно, все хотели в первую очередь, и это подчеркивают все социологические опросы, все хотят закончить войну. Другой вопрос — как. Вот тут очень жестко расходятся позиции у большинства украинцев и у того агрессивного меньшинства, которое на сегодняшний день делает все для того, чтобы Зеленский вернулся оттуда без подвижек, но с якобы высоко поднятой головой", — рассказал Вышинский в эфире телеканала "Россия 24".
На Украине, по его словам, регулярно проходят митинги и оппозиционные акции, которые призывают ничего не делать для наступления мира, потому что мир для украинской стороны обозначает проигрыш.
"Еще очень серьезно те люди, которых я хорошо знаю, ждут переговоры. Это сотни людей, которые находятся в непростом положении, которые осознают, что от подвижек дальше, от возможности обмена "всех на всех" зависит их личная судьба на ближайшие год-два, а может быть и дальше", — отметил Вышинский.
Большие и глобальные ожидания, по мнению журналиста, связаны с прекращением войны.
"А есть ожидания, связанные с конкретными человеческими судьбами людей, которые находятся в тюрьме, людей, которые ждут тех, кто находится в тюрьме", — добавил Вышинский.
Возможное возвращение Зеленского после встречи "ни с чем", по его мнению, незамеченным не останется.
"Даже риторика его команды на протяжении последних двух месяцев жестко обвалила рейтинг Зеленского. Потому что он выиграл с 72%, его уровень популярности был на уровне 70%, и вот последние социологические исследования показывают, что это уже около 50%. 20% за два месяца — это катастрофа, с моей точки зрения… На отказе от желания договариваться, на декларациях того, что мы будем несгибаемыми, Зеленский теряет. Если не будет действий, то никакая риторика не поможет Зеленскому в дальнейшем падении его рейтинга", — считает Вышинский.
"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.
В 2015 году прошел второй "нормандский" саммит, на нем было принято соглашение "Минск-2".
Последние новости
Стало ясно, как Россия может победить WADA Стало ясно, как Россия может победить WADA Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве
Комментарии 1 
Теги:
Политика , Видео , В мире , Кирилл Вышинский , РИА Новости , Германия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался от предложения Путина
Зеленский отказался от предложения Путина 2
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Россиянам хотят расширить право на самооборону 10
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским 397
«Легко подставит любого»: Собчак высмеяли
«Легко подставит любого»: Собчак высмеяли
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина 40
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение