Президент России Владимир Путин прибыл в Париж.
Из аэропорта он направится на переговоры в Елисейский дворец, где пройдет встреча «нормандской четверки».
В 17.00 запланированы отдельные переговоры президентов Франции и Украины Эммуануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также президента России Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель.
В Париже встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Старт переговоров намечен на 18.00 мск, в 20.45 мск они завершатся и начнется пресс-конференция по итогам переговоров.