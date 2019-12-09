Путин прибыл в Париж

Из аэропорта он направится на переговоры в Елисейский дворец, где пройдет встреча «нормандской четверки».

В 17.00 запланированы отдельные переговоры президентов Франции и Украины Эммуануэля Макрона и Владимира Зеленского , а также президента России Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

В Париже встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

Старт переговоров намечен на 18.00 мск, в 20.45 мск они завершатся и начнется пресс-конференция по итогам переговоров.