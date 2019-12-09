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Путин прибыл в Париж 

Газета.Ru 1 час назад
Путин прибыл в Париж
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж.
Из аэропорта он направится на переговоры в Елисейский дворец, где пройдет встреча «нормандской четверки».
В 17.00 запланированы отдельные переговоры президентов Франции и Украины Эммуануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также президента России Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель.
В Париже встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Старт переговоров намечен на 18.00 мск, в 20.45 мск они завершатся и начнется пресс-конференция по итогам переговоров.
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Теги:
Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Франция
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