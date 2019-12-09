Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Ближний Восток
Украинцы в Париже разорвали флаг России
Украинцы в Париже разорвали флаг России
В мире
Путин проводит встречу с Меркель
Путин проводит встречу с Меркель
Политика
Расчеты «Искандеров» подняли по тревоге
Расчеты «Искандеров» подняли по тревоге
Армия

В Госдуме озвучили доводы против решения ВАДА 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
В Госдуме озвучили доводы против решения ВАДА
Фото: РИА Новости
В Госдуме решили подготовить заявление о недопустимости коллективной ответственности российских спортсменов и презумпции их виновности, сообщил депутат Михаил Дегтярев.
Дегтярев напомнил, что в 2017 году Госдума принимала схожее решение после того, как российских спортсменов поразили в правах, и была применена коллективная ответственность к российской сборной, передает ТАСС.
«Основным посылом будет, во-первых, то, что нельзя дважды наказывать одну страну за одно и то же правонарушение (вы помните, мы уже были наказаны в 2016 году), во-вторых, нельзя применять метод коллективной ответственности», — подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что Россия не приемлет презумпцию виновности.
ВАДА в понедельник приняло решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. В организации уточнили, что российские футболисты смогут выступать на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Госдуме и Совфеде заявили о серьезном ударе по российскому спорту В Госдуме и Совфеде заявили о серьезном ударе по российскому спорту Переговоры в Париже не помогут Донбассу Переговоры в Париже не помогут Донбассу Стало известно о планах провести встречу Путина и Зеленского Стало известно о планах провести встречу Путина и Зеленского
Комментарии 1 
Теги:
Политика , Другое , Михаил Дегтярев , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии 1304
Украинцы в Париже разорвали флаг России
Украинцы в Париже разорвали флаг России 582
Путин проводит встречу с Меркель
Путин проводит встречу с Меркель 3
Расчеты «Искандеров» подняли по тревоге
Расчеты «Искандеров» подняли по тревоге
Ритуальное убийство: брат жестоко расправился с сестрой
Ритуальное убийство: брат жестоко расправился с сестрой 5
Видео
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
00:24
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
В мире Европа
Путин прибыл в Париж
Путин прибыл в Париж
Политика
Украинцы в Париже разорвали флаг России
00:57
Украинцы в Париже разорвали флаг России
В мире
Определена «Мисс Вселенная 2019»
00:31
Определена «Мисс Вселенная 2019»
Общество Другое
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
00:31
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Украина В мире
Сенцова «обидели» в Берлине
03:19
Сенцова «обидели» в Берлине
В мире
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
00:42
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение