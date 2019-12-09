В Госдуме озвучили доводы против решения ВАДА 

В Госдуме решили подготовить заявление о недопустимости коллективной ответственности российских спортсменов и презумпции их виновности, сообщил депутат Михаил Дегтярев.
Дегтярев напомнил, что в 2017 году Госдума принимала схожее решение после того, как российских спортсменов поразили в правах, и была применена коллективная ответственность к российской сборной, передает ТАСС.
«Основным посылом будет, во-первых, то, что нельзя дважды наказывать одну страну за одно и то же правонарушение (вы помните, мы уже были наказаны в 2016 году), во-вторых, нельзя применять метод коллективной ответственности», — подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что Россия не приемлет презумпцию виновности.
ВАДА в понедельник приняло решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. В организации уточнили, что российские футболисты смогут выступать на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом.