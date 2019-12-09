В Госдуме озвучили доводы против решения ВАДА

Госдуме решили подготовить заявление о недопустимости коллективной ответственности российских спортсменов и презумпции их виновности, сообщил депутат Михаил Дегтярев

Дегтярев напомнил, что в 2017 году Госдума принимала схожее решение после того, как российских спортсменов поразили в правах, и была применена коллективная ответственность к российской сборной, передает ТАСС.

«Основным посылом будет, во-первых, то, что нельзя дважды наказывать одну страну за одно и то же правонарушение (вы помните, мы уже были наказаны в 2016 году), во-вторых, нельзя применять метод коллективной ответственности», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Россия не приемлет презумпцию виновности.