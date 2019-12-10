Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Что станет с особым статусом Донбасса?
Что станет с особым статусом Донбасса?
В мире
«Ничья»: Зеленский оценил переговоры с Путиным
«Ничья»: Зеленский оценил переговоры с Путиным
В мире
Зеленский заставил Кремль изменить план
Зеленский заставил Кремль изменить план
В мире
Пожар в жилом доме: Эвакуировано 50 человек
Пожар в жилом доме: Эвакуировано 50 человек
Происшествия

Матом призывавшая трудиться российская чиновница объяснилась 

Lenta.ru + ещё 1 13 минут назад
Российская чиновница объяснилась за матерное обращение
Фото: Leningrad_guide / Telegram
Начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Ленинградской области Александра Позднякова, в нецензурной форме призывавшая волонтеров к труду, объяснила свой поступок. О причинах выражаться матом она рассказала телеканалу «ЛенТВ24».
«Если бы это была совсем ненормативная лексика, то, конечно, я бы ее не произнесла, но в данный спич она вполне вписалась, аудитория оторвалась от телефонов, люди начали слушать», — сказала она.
Инцидент произошел 6 декабря. Позднякова, выступая на форуме добровольцев, заявила, что «никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Если вы не будете реально, я прошу [прощения] за мою цензуру, ***** [усердно работать], в этом тяжелом современном мире будет невозможно [жить]».
Позднее этот случай проверила комиссия по этике. Администрация города приняла решение уволить чиновницу.
8 ноября глава администрации Олонецкого муниципального района Карелии Сергей Прокопьев заявил, что «пристрелил бы» тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы, чтобы «успокоить» население. Позднее он заявил, что это была шутка.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Последние новости
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Комментарии 2 
Теги:
Политика , Сергей Прокопьев , Ленинградская область , Сосновый Бор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что станет с особым статусом Донбасса?
Что станет с особым статусом Донбасса? 38
«Ничья»: Зеленский оценил переговоры с Путиным
«Ничья»: Зеленский оценил переговоры с Путиным 9
Зеленский заставил Кремль изменить план
Зеленский заставил Кремль изменить план 417
Пожар в жилом доме: Эвакуировано 50 человек
Пожар в жилом доме: Эвакуировано 50 человек
Путин: «А у нас в квартире газ, а у вас?»
Путин: «А у нас в квартире газ, а у вас?» 52
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение