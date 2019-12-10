Российская чиновница объяснилась за матерное обращение

Матом призывавшая трудиться российская чиновница объяснилась

Начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Ленинградской области Александра Позднякова, в нецензурной форме призывавшая волонтеров к труду, объяснила свой поступок. О причинах выражаться матом она рассказала телеканалу «ЛенТВ24».

«Если бы это была совсем ненормативная лексика, то, конечно, я бы ее не произнесла, но в данный спич она вполне вписалась, аудитория оторвалась от телефонов, люди начали слушать», — сказала она.

Инцидент произошел 6 декабря. Позднякова, выступая на форуме добровольцев, заявила, что «никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Если вы не будете реально, я прошу [прощения] за мою цензуру, ***** [усердно работать], в этом тяжелом современном мире будет невозможно [жить]».

Позднее этот случай проверила комиссия по этике. Администрация города приняла решение уволить чиновницу.