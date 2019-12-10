Путин рассказал об убитом в Берлине грузине

Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили не просто грузин, а сепаратист, жесткий и кровавый человек, соорганизатор теракта в метро Москвы. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, заявил президент России Владимир Путин.
40-летний Зелимхан Хангошвили — этнический чеченец, гражданин Грузии. 23 августа он, как сообщал «Рамблер», был застрелен из пистолета в столице Германии киллером, передвигавшимся на велосипеде.
В тот же день немецкие следователи объявили о задержании по подозрению в совершении преступления 49-летнего гражданина России. Позже они заявили, что основания полагать, что Хангошвили был убит по указанию государственных инстанций России или Чечни, достаточные и фактические. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие подозрения абсолютно беспочвенными.
« (Зелимхан Хангошвили. — Прим. ред.) — не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист», — заявил вчера сам Владимир Путин, назвав убитого жестким и кровавым человеком и одним из организаторов взрывов в Московском метрополитене.