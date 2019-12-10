Путин рассказал об убитом в Берлине грузине

Путин прокомментировал убийство в Берлине

40-летний Зелимхан Хангошвили — этнический чеченец, гражданин Грузии. 23 августа он, как сообщал «Рамблер», был застрелен из пистолета в столице Германии киллером, передвигавшимся на велосипеде.

В тот же день немецкие следователи объявили о задержании по подозрению в совершении преступления 49-летнего гражданина России. Позже они заявили, что основания полагать, что Хангошвили был убит по указанию государственных инстанций России или Чечни, достаточные и фактические. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие подозрения абсолютно беспочвенными.