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Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине 

Рамблер + ещё 22 59 минут назад
Путин рассказал об убитом в Берлине грузине
Фото: РИА Новости
Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили не просто грузин, а сепаратист, жесткий и кровавый человек, соорганизатор теракта в метро Москвы. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, заявил президент России Владимир Путин.
40-летний Зелимхан Хангошвили — этнический чеченец, гражданин Грузии. 23 августа он, как сообщал «Рамблер», был застрелен из пистолета в столице Германии киллером, передвигавшимся на велосипеде.
В тот же день немецкие следователи объявили о задержании по подозрению в совершении преступления 49-летнего гражданина России. Позже они заявили, что основания полагать, что Хангошвили был убит по указанию государственных инстанций России или Чечни, достаточные и фактические. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие подозрения абсолютно беспочвенными.
« (Зелимхан Хангошвили. — Прим. ред.) — не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист», — заявил вчера сам Владимир Путин, назвав убитого жестким и кровавым человеком и одним из организаторов взрывов в Московском метрополитене.
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Комментарии 4 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , В мире , Криминал , Происшествия , Убийство , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Зелимхан Хангошвили , РБК , Москва
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