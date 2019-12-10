Путин прокомментировал поставки газа на Украину детским стишком

В ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже Владимир Путин заявил, что стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена на 25%, если удастся договориться о «совместной честной работе».

«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?». И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — пояснил Путин.

Он также подчеркнул, что речь идет именно о промышленном потребителе, так как цена для бытового потребителя дотируется.

«Мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая», — заявил президент России.