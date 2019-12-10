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Путин прокомментировал поставки газа на Украину детским стишком 

Рамблер + ещё 29 5 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил о возможном снижении стоимости газа для украинских потребителей, вспомнив сточку из стихотворения Сергея Михалкова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже Владимир Путин заявил, что стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена на 25%, если удастся договориться о «совместной честной работе».
«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?». И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — пояснил Путин.
Он также подчеркнул, что речь идет именно о промышленном потребителе, так как цена для бытового потребителя дотируется.
«Мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая», — заявил президент России.
Как сообщал «Рамблер», действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС пока не привели к продлению контракта. При этом «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года и приобретает газ в Европе.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Видео , В мире , Украина , Сергей Михалков , Григорий Березкин , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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