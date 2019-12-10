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Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы 

РИА Новости + ещё 19 40 минут назад
Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы
Фото: © Official White House Photo by Shealah Craighead
США Дональд Трамп примет главу МИД России Сергея Лаврова в Овальном кабинете в 14.30 (22.30 мск.), встреча будет закрыта для прессы, следует из расписания американского лидера на вторник.
"2.30 после полуации. Овальный кабинет, закрыто для прессы", — говорится в расписании.
Продолжительность встречи неизвестна.
Лавров прибудет с визитом в Вашингтон во вторник. С утра у него запланированы переговоры в госдепартаменте с госсекретарем США Майком Помпео. Как следует из расписания госдепа, в 10.30 (18.30 мск) начнется их двусторонняя встреча, а в 12.00 (20.00 мск.) — рабочий обед. После этого министры проведут совместную пресс-конференцию.
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Теги:
Политика , Азия , Армия , Латинская Америка , Оружие , Безопасность , Советники Путина , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , США
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