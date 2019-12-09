Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Пушков обвинил Ельцина в сдаче Крыма ради борьбы с Горбачевым

«Сговор в Беловежской Пуще: у Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России. Кравчук был бы рад получить независимость за эту цену. Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать», — написал Пушков в своем Twitter.

Накануне бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов в интервью газете ВЗГЛЯД подтвердил, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России.

Комментируя слова Филатова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что в 1991 году Ельцин был озабочен борьбой с Горбачевым и центральными органами СССР, а также интригами в Москве.

В 2016 году газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о всеукраинском референдуме 1991 года, когда украинцы одновременно выбрали независимость и СССР.