В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»

Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.

"Сербский народ с особым интересом и теплотой встречал крымчан. За время визита было много как знаковых, так и интересных моментов. К примеру, сербские журналисты в своих материалах одного из участников делегации, депутата Госдумы Наталью Поклонскую называли не иначе как "железная леди Путина", — сказал РИА Новости Шешель.

В комментарии РИА Новости Поклонская отметила, что относится к новому прозвищу ответственно, и такая характеристика является стимулом для достижения хороших результатов работы на международных площадках.

Депутат подчеркнула, что за время визита также посетила храм Святого Саввы в Белграде, который восстанавливает Россия.

Для меня большая честь посетить храм и даже поучаствовать в работе специалиста по мозаике: мне разрешили заложить один из камней в общей композиции.