Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Украина
"Хотел сделать подарок": подробности ДТП с сыном Валерии
"Хотел сделать подарок": подробности ДТП с сыном Валерии
Шоу-бизнес
К посольству России в Минске вывели спецназ
К посольству России в Минске вывели спецназ
В мире
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Армия

В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Сербские журналисты прозвали заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталью Поклонскую "железной леди Путина", сообщил депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Александр Шешель.
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
"Сербский народ с особым интересом и теплотой встречал крымчан. За время визита было много как знаковых, так и интересных моментов. К примеру, сербские журналисты в своих материалах одного из участников делегации, депутата Госдумы Наталью Поклонскую называли не иначе как "железная леди Путина", — сказал РИА Новости Шешель.
В комментарии РИА Новости Поклонская отметила, что относится к новому прозвищу ответственно, и такая характеристика является стимулом для достижения хороших результатов работы на международных площадках.
Депутат подчеркнула, что за время визита также посетила храм Святого Саввы в Белграде, который восстанавливает Россия.
Для меня большая честь посетить храм и даже поучаствовать в работе специалиста по мозаике: мне разрешили заложить один из камней в общей композиции.
Видео дня. Мэр Липецка объяснила почему ругалась матом на рабочих в парке
Последние новости
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Час расплаты: под США задымилась долговая бомба Час расплаты: под США задымилась долговая бомба "Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести "Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Комментарии 1 
Теги:
Политика , Видео , Александр Шешель , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
В Киеве сотни людей вышли на Майдан 58
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии 30
К посольству России в Минске вывели спецназ
К посольству России в Минске вывели спецназ 11
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские Су-35 перехватили израильские истребители 145
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»
Видео
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
00:42
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
Шоу-бизнес
Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
01:20
Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Политика
Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией
01:14
Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией
СНГ В мире
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
01:20
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
Политика Украина
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
03:16
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Армия Оружие
Москвичам пообещали осень в декабре
01:20
Москвичам пообещали осень в декабре
Погода Новости Москвы
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»
01:19
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»
Политика Украина
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
00:49
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
Армия В мире
Германия потребовала новых мер против России
01:16
Германия потребовала новых мер против России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение