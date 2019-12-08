«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»

«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию», — сказал Филатов.

По его словам, Ельцин отказался от этой идеи, потому что думал «как бы России выжить вообще» и времени на переговоры не было.

«Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки, и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чем было думать — об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?», — сказал Филатов.

Кроме того, по его словам, когда встал вопрос о передаче ядерного оружия России как правопреемнице СССР, против выступил бывший советский генерал, ставший «министром обороны» Украины — Константин Морозов . Эта проблема тоже была признана первоочередной.