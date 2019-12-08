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«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине» 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
Член команды Ельцина рассказал как в 90-х годах Крыму, Донецку и Луганску отказали во входе в состав России. Глава ельцинской президентской администрации Сергей Филатов подтвердил, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году просили признать их Россией, однако у Москвы «не было времени на переговоры с Киевом». В интервью изданию «Взгляд» он отметил, что на Украине в то время сильно развивался национализм.
«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию», — сказал Филатов.
По его словам, Ельцин отказался от этой идеи, потому что думал «как бы России выжить вообще» и времени на переговоры не было.
«Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки, и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чем было думать — об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?», — сказал Филатов.
Кроме того, по его словам, когда встал вопрос о передаче ядерного оружия России как правопреемнице СССР, против выступил бывший советский генерал, ставший «министром обороны» Украины — Константин Морозов. Эта проблема тоже была признана первоочередной.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Жириновский назвал подписание Беловежского соглашения «самым страшным преступлением в истории России».
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Видео , Украина , Константин Морозов , Сергей Филатов , Администрация Президента РФ , Деловая газета "Взгляд" , Донецк , Киев , Луганск , Москва , Республика Крым
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