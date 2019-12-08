Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украину обвинили в неблагодарности за подарки от СССР
Украину обвинили в неблагодарности за подарки от СССР
Украина
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия
«Что за днище?»: адвокат Жукова поддержал ВСУ
«Что за днище?»: адвокат Жукова поддержал ВСУ
Украина
Кадыров пригрозил "шайтанам" в Донбассе
Кадыров пригрозил "шайтанам" в Донбассе
Политика

Милонов раскрыл размер своей зарплаты 

News.ru 21 минуту назад
Милонов раскрыл размер своей зарплаты
Фото: globallookpress.com
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал свою зарплату. Парламентарию платят 350 тысяч рублей в месяц.
Цифру Милонов назвал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Из этих денег, добавил депутат, 29 тысяч рублей он отдаёт в виде зарплаты помощнику. Всё остальное тратится на семью.
Достаточно сказать: шестеро детей — и тема закрыта, — смеётся депутат, поясняя, что у него не получается копить на чёрный день.
Раньше, когда у меня была одна дочка Марфа, я покупал разные брендовые вещи, памперсы с активированным углём, а сейчас беру всё самое обычное: памперс — и памперс, — говорит Милонов.
Даже сводить семью в государственный музей влетает в копеечку. Порядка трёх-четырёх тысяч надо отдать за билеты, и не только за детей, но и за няню, которая будет ловить по музею сорванцов и следить за тем, чтобы они не испортили экспонаты. После этого купить перекусить хотя бы элементарную пиццу. Поэтому приходится где-то экономить.
Например, отправить детей на отдых к морю можно, выбрав «горящие» туры и дешёвые билеты. На еде Милоновы не экономят, но и разные вычурности типа детокс-питания не приемлют.
Куру пожарили — и все довольны, — говорит многодетный отец.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слёз, узнав историю рождения приёмной дочери Виталия Милонова. Речь идёт о 5-летней Евдокии, которую мать через восемь часов после рождения оставила на скамейке в сквере в Москве.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
News.ru: последние новости
Расследование про жену Медведева назвали «очередной манипуляцией» Расследование про жену Медведева назвали «очередной манипуляцией» Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян Белоруссия хочет получать газ по внутрироссийским ценам Белоруссия хочет получать газ по внутрироссийским ценам
Комментарии 
Теги:
Политика , Виталий Милонов , Лера Кудрявцева , Госдума , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину обвинили в неблагодарности за подарки от СССР
Украину обвинили в неблагодарности за подарки от СССР
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27 920
«Что за днище?»: адвокат Жукова поддержал ВСУ
«Что за днище?»: адвокат Жукова поддержал ВСУ 12
Кадыров пригрозил «шайтанам» в Донбассе
Кадыров пригрозил «шайтанам» в Донбассе 135
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина 20
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
02:22
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия В мире
Россияне стали чаще умирать
00:27
Россияне стали чаще умирать
Общество
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
00:59
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
Шоу-бизнес Другое
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
01:14
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В мире Политика
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
01:29
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия Войска
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
01:01
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение