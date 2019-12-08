Милонов раскрыл размер своей зарплаты

Цифру Милонов назвал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Из этих денег, добавил депутат, 29 тысяч рублей он отдаёт в виде зарплаты помощнику. Всё остальное тратится на семью.

Достаточно сказать: шестеро детей — и тема закрыта, — смеётся депутат, поясняя, что у него не получается копить на чёрный день.

Раньше, когда у меня была одна дочка Марфа, я покупал разные брендовые вещи, памперсы с активированным углём, а сейчас беру всё самое обычное: памперс — и памперс, — говорит Милонов.

Даже сводить семью в государственный музей влетает в копеечку. Порядка трёх-четырёх тысяч надо отдать за билеты, и не только за детей, но и за няню, которая будет ловить по музею сорванцов и следить за тем, чтобы они не испортили экспонаты. После этого купить перекусить хотя бы элементарную пиццу. Поэтому приходится где-то экономить.

Например, отправить детей на отдых к морю можно, выбрав «горящие» туры и дешёвые билеты. На еде Милоновы не экономят, но и разные вычурности типа детокс-питания не приемлют.

Куру пожарили — и все довольны, — говорит многодетный отец.