Жириновский рассказал о «страшном преступлении» Ельцина

Жириновский рассказал о «самом страшном преступлении» Ельцина

Политик назвал Ельцина и других подписавших соглашение политиков не имеющих полномочий «кучкой граждан», а также заявил, что для ликвидации СССР не было никаких оснований.

«В истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», — рассказал Жириновский.