Кадыров пригрозил «шайтанам» в Донбассе

Рамзан Кадыров, комментируя возбуждение в отношении него уголовного дела на Украине, заявил, что готов покинуть пост главы Чечни, чтобы оказать помощь ополченцам Донбасса. Об этом он сообщил в эфире программы НТВ "Без купюр".
Он отметил, что хочет попросить у президента России Владимира Путина, чтобы тот "отпустил с этой должности", чтобы попасть в Донбас и защищать там "интерес именно тех граждан", которые на сегодняшний день являются участниками боевых действий.
"Чтобы именно вот таких, как этих шайтанов, ловить и уничтожать, потому что у них чести и совести нет", — сказал Кадыров.