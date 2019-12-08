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Кадыров заявил о готовности уничтожать «шайтанов» в Донбассе 

Газета.Ru 42 минуты назад
Кадыров пригрозил «шайтанам» в Донбассе
Фото: ТАСС
Рамзан Кадыров, комментируя возбуждение в отношении него уголовного дела на Украине, заявил, что готов покинуть пост главы Чечни, чтобы оказать помощь ополченцам Донбасса. Об этом он сообщил в эфире программы НТВ "Без купюр".
Он отметил, что хочет попросить у президента России Владимира Путина, чтобы тот "отпустил с этой должности", чтобы попасть в Донбас и защищать там "интерес именно тех граждан", которые на сегодняшний день являются участниками боевых действий.
"Чтобы именно вот таких, как этих шайтанов, ловить и уничтожать, потому что у них чести и совести нет", — сказал Кадыров.
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Теги:
Политика , Армия , Войска , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , НТВ , Чеченская Республика
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