Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Армия
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса
В мире
"Секретное досье": в Британии вновь заговорили о России
"Секретное досье": в Британии вновь заговорили о России
В мире

Путин и Лукашенко продолжили переговоры тет-а-тет 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Путин и Лукашенко продолжили переговоры тет-а-тет
Фото: РИА Новости
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко после двухчасовых переговоров продолжили общение тет-а-тет за обедом.
Путин и Лукашенко провели за столом переговоров вместе с членами своих делегаций чуть более двух часов, после этого президент России пригласил всех участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства. Путин и Лукашенко проводят за обедом беседу тет-а-тет.
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры за обедом продолжаются также у членов делегаций — российскую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, а белорусскую — его коллега Сергей Румас.
С российской стороны во встрече принимают участие, в частности, первый вице-премьер — министр финансов Антон Сиуланов, вице-премьер Дмитрий Козак, главы Минэнерго Александр Новак и Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
Последние новости
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Час расплаты: под США задымилась долговая бомба Час расплаты: под США задымилась долговая бомба "Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести "Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Комментарии 5 
Теги:
Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Александр Новак , Максим Орешкин , Сергей Румас , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Дмитрий Козак , Михаил Бабич , Минэкономразвития , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным 45
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео 80
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса 540
«Секретное досье»: в Британии вновь заговорили о России
«Секретное досье»: в Британии вновь заговорили о России 21
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
В США пофантазировали о вторжении России в Европу 162
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
02:22
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия В мире
Россияне стали чаще умирать
00:27
Россияне стали чаще умирать
Общество
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
00:59
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
Шоу-бизнес Другое
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
01:14
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В мире Политика
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
01:29
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия Войска
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
01:01
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение