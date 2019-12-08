В России ответили Эстонии на территориальные претензии

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Ведерников предложил эстонцам получать российское гражданство 

Вести.Ru + ещё 1 7 часов назад
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил эстонцам, желающим жить в приграничном Печорском районе, переселяться туда, предварительно получив российское гражданство. Так он ответил на недавнее заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, который потребовал передать эти российские территории Эстонии.
Захарова жестко ответила на претензии Эстонии
Ведерников напомнил, что в заявлении, прозвучавшем из Таллина, перечислялись даже конкретные населенные пункты, которые Эстония считает исторически своими. Это, в частности, Изборск и Печоры.
"Это исконно русские территории", — подчеркнул губернатор в ходе Второго Псковского медиафорума, прошедшего в минувшую пятницу, 6 декабря.
Комментируя заявление Пыллуааса, псковский губернатор предположил, что эстонский политик плохо знает историю, и предложил провести ему экскурсию. "Можем даже на Чудском озере", — добавил Ведерников.
Он также напомнил о цитате президента РФ Владимира Путина про "уши мертвого осла". Она прозвучала в ответ на территориальные претензии Латвии к России, касавшиеся Пыталовского района Псковской области. "От мертвого осла уши они получат, а не Пыталовский район", — сказал российский лидер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление спикера парламента Эстонии абсурдным и провокационным. Она подчеркнула, что вопрос о возвращении земель закрыт навсегда.
Рад эстонских политиков периодически поднимает вопрос о том, что Россия якобы до сих пор не вернула Эстонии 5,2 процента территории республики, в том числе Печорский район Псковской области.
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Теги:
Политика , Видео , Мария Захарова , Михаил Ведерников , Владимир Путин , МИД , Псковская Область , Эстония
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