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В правительстве рассказали о позиции Медведева по приговору Егору Жукову 

Lenta.ru 43 минуты назад
Стала известна позиция Медведева по приговору Жукову
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым с уважением относиться к запросу на справедливость. Об этом «Ленте.ру» рассказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, комментируя приговор Егору Жукову.
По его словам, к судебным решениям надо относиться с уважением, поскольку они выносятся именем Российской Федерации. Также Осипов напомнил, что Медведев во время общения с телеканалами 5 декабря рассказал о необходимости «с уважением относиться и к запросу на справедливость, праву высказывать свое мнение, в том числе на улицах и площадях, если все это происходит в рамках действующего законодательства».
Осипов отметил, что вопрос про дело Жукова не прозвучал на встрече с журналистами, поскольку еще не было решения суда.
Ранее 6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд установил, что Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.
Блогер настаивал, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и называет себя сторонником мирного протеста. На допросе он сказал, что выступает против любых форм насилия на протестах, и поэтому не мог призывать к этому.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Олег Осипов , Егор Жуков , Lenta.ru
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