Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным
Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным
В мире
В центре Москвы произошла стрельба
В центре Москвы произошла стрельба
Происшествия
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес
«Держи, малая, от души!»: Гагарину оскорбили на "Голосе"
«Держи, малая, от души!»: Гагарину оскорбили на "Голосе"
Шоу-бизнес

Стала известна реакция Медведева на ролики Навального 

Lenta.ru 56 минут назад
Медведев отреагировал на ролики Навального
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
«Что касается этого опуса, то как вы успели заметить, сам председатель правительства традиционно не отвечает на провокации Навального, — сказал Осипов. — При этом почему-то он [Навальный] решил, что его вопрос важнее тех, что задавали участники интервью [которое Медведев дал федеральным телеканалам 5 декабря]».
По мнению самого пресс-секретаря, действия Навального являются «двухдневной политической акцией».
«Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией. — сказал он. — Все, что принадлежит Дмитрию Медведеву и его супруге — указано в декларации».
Осипов отметил, что в случае если кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-то транспортом, то подобные поездки всегда оплачивается из личных средств соответствующим образом.
Осипов также подчеркнул, что в правительстве не комментируют информацию о передвижениях членов семьи Медведева, так как глава правительства находится под государственной охраной.
4 декабря Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что Светлана Медведева пользуется бизнес-джетом стоимостью 50 миллионов долларов. Лайнер якобы принадлежит офшору банка ВТБ.
Большое итоговое интервью Медведева прошло в четверг, 5 декабря. Премьер-министр подвел итоги года, а также ответил на вопросы журналистов федеральных каналов о внутренней и внешней политике, состоянии медицины и социальной сферы.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Последние новости
Зеленский приехал в Донбасс Зеленский приехал в Донбасс Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину Apple выпустит пять iPhone в 2020 году Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Комментарии 1 
Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Светлана Медведева , Алексей Навальный , Олег Осипов , Банк ВТБ , Фонд борьбы с коррупцией , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным
Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным 3
В центре Москвы произошла стрельба
В центре Москвы произошла стрельба 9
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию 44
«Держи, малая, от души!»: Гагарину оскорбили на «Голосе»
«Держи, малая, от души!»: Гагарину оскорбили на «Голосе»
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России 348
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
02:38
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес Статьи
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение