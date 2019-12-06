Медведев отреагировал на ролики Навального

Стала известна реакция Медведева на ролики Навального

«Что касается этого опуса, то как вы успели заметить, сам председатель правительства традиционно не отвечает на провокации Навального, — сказал Осипов. — При этом почему-то он [Навальный] решил, что его вопрос важнее тех, что задавали участники интервью [которое Медведев дал федеральным телеканалам 5 декабря]».

По мнению самого пресс-секретаря, действия Навального являются «двухдневной политической акцией».

«Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией. — сказал он. — Все, что принадлежит Дмитрию Медведеву и его супруге — указано в декларации».

Осипов отметил, что в случае если кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-то транспортом, то подобные поездки всегда оплачивается из личных средств соответствующим образом.

Осипов также подчеркнул, что в правительстве не комментируют информацию о передвижениях членов семьи Медведева, так как глава правительства находится под государственной охраной.

Большое итоговое интервью Медведева прошло в четверг, 5 декабря. Премьер-министр подвел итоги года, а также ответил на вопросы журналистов федеральных каналов о внутренней и внешней политике, состоянии медицины и социальной сферы.