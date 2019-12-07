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Украинский марш на Крым назвали провокацией 

Lenta.ru + ещё 25 37 минут назад
Украинский марш на Крым сочли провокацией
Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости
Сообщения об организации украинского марша в Крым являются «очередной провокацией». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, попытки такого действия ни к чему не приведут, поскольку, кроме организатора Рефата Чубарова (лидера запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа) и нескольких десятков человек, на марш никто не пойдет.
Джабаров также заявил, что крымчанам «нечего волноваться», так как граница России охраняется пограничными войсками, и те окажутся на пути следования марша. «Нужно спокойно реагировать», — резюмировал он.
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Теги:
Политика , В мире , Крым наш , Григорий Березкин , Рефат Чубаров , Владимир Джабаров , Меджлис крымскотатарского народа , Совет Федерации , РБК , Республика Крым
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