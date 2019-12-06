Лавров ответил на обвинения о российских наемниках

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Лавров назвал слухами сообщения о «российских наемниках» в Ливии
ТАСС
26 минут назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Сообщения о "российских наемниках" в Ливии являются слухами, заявил глава
МИД РФ
Сергей Лавров
.
Новость дополняется.
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