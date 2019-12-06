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Лавров назвал слухами сообщения о «российских наемниках» в Ливии 

ТАСС 26 минут назад
Лавров ответил на обвинения о российских наемниках
Фото: ТАСС
Сообщения о "российских наемниках" в Ливии являются слухами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Теги:
Политика , Африка , Сергей Лавров , МИД , Ливия
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