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Совет Федерации вновь отказался от новогоднего корпоратива 

News.ru + ещё 3 10 часов назад
Совет Федерации вновь отказался от новогоднего корпоратива
Фото: News.ru
Совет Федерации в этом году вновь отказался проводить новогодний корпоратив, а поздравления ограничатся бокалом шампанского за счёт самих сенаторов. Об этом рассказал председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет. Ограничимся формальным поздравлением, выпьем по бокалу шампанского, — цитирует РИА Новости сенатора.
Тимченко добавил, что праздничных корпоративов в Совете Федерации давно уже не проводится.
Ранее News.ru сообщал, что новогодний корпоратив чеченских чиновников обойдётся бюджету республики в шесть миллионов рублей. Деньги пойдут на нужды администрации главы и правительства. В частности, на них будет проведён концерт и ужин на 600 гостей.
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Теги:
Политика , Вячеслав Тимченко , Совет Федерации , РИА Новости
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