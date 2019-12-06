Совет Федерации вновь отказался от новогоднего корпоратива

Совет Федерации в этом году вновь отказался проводить новогодний корпоратив, а поздравления ограничатся бокалом шампанского за счёт самих сенаторов. Об этом рассказал председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко

Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет. Ограничимся формальным поздравлением, выпьем по бокалу шампанского, — цитирует РИА Новости сенатора.

Тимченко добавил, что праздничных корпоративов в Совете Федерации давно уже не проводится.

Ранее News.ru сообщал, что новогодний корпоратив чеченских чиновников обойдётся бюджету республики в шесть миллионов рублей. Деньги пойдут на нужды администрации главы и правительства. В частности, на них будет проведён концерт и ужин на 600 гостей.