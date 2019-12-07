«Закончилось электричество»: что обсудили Путин и Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко Сочи . Переговоры проходили в преддверии важной даты — в воскресенье, 8 декабря, исполнится 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства (СГ).

Путин на переговорах заявил, что представители РФ Белоруссии проделали большую работу, анализируя, что было сделано за время существования СГ.

«Завтра исполняется 20 лет союзному договору, наши коллеги, наши правительственные органы, министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о союзном государстве», — цитирует его слова РИА «Новости».

По словам главы России, стороны обговорили то, что еще предстоит выполнить в рамках документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами, в том числе отношений с другими коллегами в рамках ЕАЭС

Не обошлось и без инцидента — после вступительного слова двух лидеров неожиданно погас свет.

«Закончилось [электричество]», — пошутил Путин.

Лукашенко ответил с юмором: «Это все [пресс-секретарь президента России] Дима Песков, я знаю».

К 20-летию со дня заключения договора предполагалось подписать план углубления взаимной интеграции — но несмотря на то, что активные переговоры продолжались в течение всей осени, согласие пока что проявилось не везде.

Лукашенко сегодня рассказал, что изучил, что о нем пишут в России перед тем, как отправиться в Сочи:

«Сейчас смотрел телевидение российское, перечитал Telegram-каналы, как модно сейчас. Все задаются вопросом: Лукашенко с чем едет, зачем он приехал вообще?»

Одним из камней преткновения остаются сомнения Минска касательно того, как договор может повлиять на суверенитет страны. На этом зиждется риторика белорусского президента Александра Лукашенко, который в последнее время неоднократно напоминал о белорусской независимости.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — говорил он.

5 декабря президент провел встречу с белорусским парламентом, на которой, с одной стороны, заявил о том, что «добрососедство» России и Белоруссии проверено временем, с другой же — раскритиковал ход двухсторонних переговоров. В частности, он остался недоволен ходом переговоров о поставках природного газа, а также тем, что до сих пор не разрешен вопрос об апрельском инциденте с «грязной» нефтью.

В ходе субботних переговоров Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий.

«Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — сказал белорусский лидер.

Иначе, подчеркнул глава Белоруссии, не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

Лукашенко уже говорил, что Белоруссия не нуждается в российских кредитах и «выкрутится без них», вероятно, обращаясь к осенним заявлениям о том, что Минск отказался от «политических кредитов» России на $600 млн Помимо этого белорусский президент в преддверии поездки в Сочи повторил свое основное требование к будущим договорам с Россией: по его словам, все возможные документы не должны противоречить белорусской независимости и суверенитету.

«Запомните! Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом. Мне хватило — вот так. И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом — создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху, и куда-то выбросить или кому-то передать?» — цитировала Лукашенко «Би-би-си».

Сергей Румас. Прологом для беседы Путина с Лукашенко стали другие российско-белорусские переговоры на высшем уровне. В пятницу в Сочи встретились премьер-министры двух стран — Дмитрий Медведев

Основной темой для обсуждения стали дорожные карты по интеграции двух государств. Также во время встречи Медведев опроверг ранее сказанные слова Лукашенко об «антибелорусских элементах» в окружении Владимира Путина и выразил надежду, что встреча двух президентов «многое прояснит».

Это уже не первые переговоры Медведева и Румаса за последнее время — в последний раз премьеры виделись 19 ноября. Та встреча вышла обстоятельной — разговор, как сообщало РИА «Новости», продлился более семи часов, часть его была целиком закрытой для прессы. Тем не менее, тогда по итогу встречи премьеры вышли с обнадеживающими речами — Медведев говорил о «расставленных акцентах» и «сближающихся каждый день позициях», его белорусский коллега также намекал на продвижение интеграции. По состоянию на ноябрь, согласно словам Румаса, было согласовано порядка 20 «дорожных карт» из 31, которые были намечены в начале сентября.

В преддверии встречи 6 декабря белорусский премьер сделал и другое важное заявление о будущей интеграции. Сергей Румас заявил, что обсуждаемые дорожные карты касаются сугубо экономическим тем, не предполагая никаких политических реформ и созданиях новых наднациональных органов. Об этом же говорил и Александр Лукашенко.