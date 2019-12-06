Чубайса уличили в желании воспользоваться пенсионными деньгами россиян

«Господин Чубайс особо и не скрывает, что мечтает наложить свою «лапу» на пенсионные накопления российских граждан. Ведь его контора «рога и копыта», простите, корпорация «Роснано» — не что иное как венчурный фонд, в который в своё время государством были вложены сотни миллиардов бюджетных денег — наших с вами денег! И где эпохальные прорывы?» — заявил он в эфире «Царьграда». По словам Пронько, пенсионные накопления россиян ни в коем случае нельзя отдавать Чубайсу и возглавляемой им компании, так как «Роснано» за все годы своего существования зарекомендовала себя «как крайне неэффективная контора».

Слова Пронько подтверждают заявлениями, которые Чубайс делал этой осенью. Тогда он публично предложил разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать накопления граждан в развивающиеся бизнес-стартапы. Это помогло бы России войти в число лидеров в сфере инноваций, заявил он на лекции перед студентами МФТИ.

В прошлом году Чубайс уже предлагал открыть деньги негосударственных пенсионных фондов для инвестиций. При этом он подчеркивал, что инновационные или нанотехнологические бизнесы не относятся к списку компаний, в которые нужно инвестировать, напоминает агентство Nation News.