Найдено объяснение, почему Медведев начал оправдываться за пенсионную реформу

«Слова Медведева по поводу пенсионной реформы очевидны. Понятно, что пенсионная реформа — это самое трудное решение, потому что оно серьезно сказалось на рейтинге власти и на доверии к ней в принципе. До этого президент говорил, что никакого повышения пенсионного возраста не будет. Пенсионная реформа породила серьезный кризис доверия и пессимизм.

"Медведев показывает, что он готов принимать трудные непопулярные решения, если это необходимо", — сообщил эксперт изданию «Свободная пресса».

Ранее Медведев рассказал о том, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере. Он также признался, что это решение также тяжело далось президенту РФ Владимиру Путину

С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет), напоминает RT.