Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оправдываясь за проведение пенсионной реформы в стране, показал, что власть может принимать непопулярные решения. С таким заявлением выступил политолог и политтехнолог Константин Калачев.
«Слова Медведева по поводу пенсионной реформы очевидны. Понятно, что пенсионная реформа — это самое трудное решение, потому что оно серьезно сказалось на рейтинге власти и на доверии к ней в принципе. До этого президент говорил, что никакого повышения пенсионного возраста не будет. Пенсионная реформа породила серьезный кризис доверия и пессимизм.
"Медведев показывает, что он готов принимать трудные непопулярные решения, если это необходимо", — сообщил эксперт изданию «Свободная пресса».
Ранее Медведев рассказал о том, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере. Он также признался, что это решение также тяжело далось президенту РФ Владимиру Путину.
С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет), напоминает RT.
Недавно необходимость проведения пенсионной реформы в России научно доказали отечественные медики, напоминает «Национальная служба новостей». В частности, врач-геронтолог, профессор Юрий Конев публично заявил о том, что пенсионная реформа очень важна и должна положительно сказаться на здоровье населения России. Однако другие эксперты в области медицины утверждают, что эти выводы ученого в корне неверны и повышение пенсионного возраста приведет лишь к тому, что жители России станут гораздо чаще и быстрее умирать. В связи с этим они считают, что говорить о пользе пенсионной реформы пока преждевременно.