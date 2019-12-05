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МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе
Фото: РИА Новости
Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
«Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите», — сказал Руденко «Интерфаксу».
Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе.
Накануне Зеленский заявил, что хочет на саммите «нормандской четверки» договориться о сроках урегулирования в Донбассе.
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Теги:
Политика , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Андрей Руденко , МИД , Интерфакс , Киев
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