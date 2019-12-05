МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе

Андрей Руденко. Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД

«Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите», — сказал Руденко «Интерфаксу».

Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе.

Накануне Зеленский заявил, что хочет на саммите «нормандской четверки» договориться о сроках урегулирования в Донбассе.