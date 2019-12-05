Путин присоединился к акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин вновь присоединился к добровольческой акции "Елка желаний". На стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний.

Удача улыбнулась Андрею Кочетову из Ставрополья — его желание оказаться на Красной Поляне в Сочи будет точно выполнено, так как открытку вытащил лично Путин.

Трехлетний Артем Голиков хотел бы прокатиться на настоящей пожарной машине. Глеб Праволюбов немного постарше, ему уже шесть лет, и он мечтает не просто прокатиться на таком автомобиле, а побывать в пожарной части и увидеть, как все работает. Серию "профориентированных" желаний продолжает мечта пятилетнего Александра Широкова , который мечтает побывать в роли машиниста поезда, и 10-летнего Матвея Джагарова, который хотел бы прокатиться по метро в кабине машиниста. А вот Демид Гончаров мечтает примерить на себя роль полицейского.

Многие дети хотят новых впечатлений. Например, шестилетний Федор Палов и 12-летний Никита Усиков мечтают побывать в цирке, оказаться за кулисами и подружиться с тигром, а заодно и с другими цирковыми животными. семилетняя Алла Тер и шетырехлетняя Юлия Орлова надеются увидеть морских животных на новогоднем шоу в "Москвариуме". Шестилетний Илья Потапов мечтал бы поплавать с дельфинами, четырехлетняя Амина Карасова хотела бы посетить новогоднее шоу-сказку "Зайцы".

Шестилетняя Гульмаз Халеева из Татарстана мечтает со всей семьей сходить в аквапарк, а 16-летний Дмитрий Сидоров — поиграть в пейнтбол со своими друзьями. Но есть среди ребят и те, чьи мечты будет не так-то просто выполнить. Например, желание шестилетнего Демида Гоева, который хотел бы научиться кататься на коньках.

"Елки желаний"

На новогодних деревьях в разных точках размещено 2000 желаний детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей (в возрасте от 3 до 17 лет), граждан с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет), людей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума (в возрасте от 3 до 17 лет), детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В рамках акции благотворители не помогают с лечением или приобретением необходимого технического оборудования, лекарств, транспортных средств и прочего. Деды Морозы-добровольцы дарят волшебство и новогоднюю радость: среди потенциальных подарков развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки и цифровая техника, возможность встречи с кумирами, поездки в интересные места и многое другое.

За два дня деловой программы на Международном добровольческом форуме с "Елки желаний" были сняты и запушены в реализацию более 140 мечтаний. В 2018 году в рамках Международного форума добровольцев Путин также принял участие в проекте платформы "Россия — страна возможностей" "Мечтай со мной" и исполнил мечты пяти тяжелобольных детей.