Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США объявили награду за поимку гражданина России
США объявили награду за поимку гражданина России
Происшествия
Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным
Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным
Общество
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств
Европа
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
США

Медведев напомнил о трех законах робототехники 

ТК «Звезда» + ещё 1 4 часа назад
Медведев напомнил о трех законах робототехники
Фото: РИА Новости
Премьер-министр считает, что в сфере ИИ необходимо заниматься серьезными и тщательными разработками.
Сейчас в мире 2,5 миллиона роботов. Но это не те машины, как показывают в кино. Эти роботы занимаются очень качественно производственными операциям. Заявил Дмитрий Медведев в ходе большой пресс-конференции в четверг, 5 декабря.
«Не следует забывать про три закона робототехники, которые придумал когда-то Айзек Азимов. Первый закон состоит в том, что робот не может причинять ущерб человеку. И это необходимо свято соблюдать», — сказал премьер-министр.
Он выразил надежду, что в обозримом будущем роботы не станут субъектом права. Иначе человеческой цивилизации конец, считает Медведев.
«Как известно ИИ делят на три разновидности. Первая — простой ИИ, который уже есть практически в любой машине. Второй уровень — ИИ сопоставимый с человеческим интеллектом. Говорят, что он будет скоро, лет через 20. А третий — это супер интеллект, который не хочется видеть. Но он сможет решить любую задачу», — напомнил Медведев.
Премьер-министр добавил, что в сфере ИИ необходимо заниматься серьезными и тщательными разработками. Потому что ИИ в том виде, в котором сейчас развивается, он может в значительной степени облегчить нам жизнь, считает Дмитрий Медведев.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
ТК «Звезда»: последние новости
Лавров назвал неприемлемыми требование Германии к России по убийству в Берлине Лавров назвал неприемлемыми требование Германии к России по убийству в Берлине Подписан закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма Подписан закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма Мир и сотрудничество: Россия заявила о своей позиции по Арктике Мир и сотрудничество: Россия заявила о своей позиции по Арктике
Комментарии 5 
Теги:
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Айзек Азимов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объявили награду за поимку гражданина России
США объявили награду за поимку гражданина России
Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным
Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным 1
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств 9
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента 6
Светлаков обрадовался выступлению Путина «на разогреве»
Светлаков обрадовался выступлению Путина «на разогреве» 10
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение