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Лавров обсудил Украину с главой европейской дипломатии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Лавров обсудил Украину с главой европейской дипломатии
Фото: РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров обсудил с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам, зампредседателя Еврокомиссии Жозепом Боррелем перспективу урегулирования конфликта на Украине в контексте предстоящего саммита в «нормандском формате».
В сообщении на сайте МИД указывается, что переговоры состоялись на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.
В ходе беседы были «предметно рассмотрены пути преодоления затянувшегося периода стагнации в отношениях Россия-ЕС».
Российская сторона акцентировала, что «восстановление между Россией и ЕС взаимовыгодного, равноправного и уважительного взаимодействия в сферах совпадающих интересов отвечало бы интересам стран и народов всего европейского континента».
Также была «подчеркнута важность и взаимная польза налаживания предметного диалога между ЕАЭС и ЕС». Обе стороны выразили «заинтересованность в развитии практики политических консультаций между Москвой и Брюсселем».
Также «обсужден ряд международных тем, включая перспективу урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте предстоящего саммита в „нормандском формате“, были затронуты тема Сирии, ситуация на Ближнем Востоке в целом, а также ситуация вокруг Венесуэлы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, чего хочет добиться на „нормандском саммите“.
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Теги:
Политика , Прямая линия с Владимиром Путиным , Крым наш , Гражданская война , Путин и Зеленский , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , ЕС , ОБСЕ , Еврокомиссия , ЕАЭС , Братислава
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