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Аксенов поблагодарил Токаева за позицию по Крыму 

ТАСС + ещё 7 57 минут назад
Аксенов поблагодарил Токаева за позицию по Крыму
Фото: РИА Новости
Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что он не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, очень важное и знаковое, оно будет способствовать разрушению мифов о полуострове, считает глава региона Сергей Аксенов.
Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма, он отметил, что "аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму". Интервью президента Казахстана опубликовано на сайте издания в среду.
"Это очень важное и знаковое заявление, которое, безусловно, будет способствовать разрушению мифов о Крыме, созданных антироссийской пропагандой. Мы, крымчане, благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию, за глубокое понимание ситуации", — написал в среду Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что Казахстан наряду с Украиной и Белоруссией входит в число лидеров по количеству иностранных туристов, посетивших полуостров.
"Надеюсь, что сотрудничество Крыма с этой страной будет развиваться в рамках стратегического партнерства наших государств", — добавил Аксенов.
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Теги:
Политика , СНГ , Сергей Аксенов , Deutsche Welle , Республика Крым
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