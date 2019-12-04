Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
В мире
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
В мире

Россия предложила Сербии помощь в обновлении авиапарка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Россия предложила Сербии помощь в обновлении авиапарка
Фото: РИА Новости
Россия предложила Сербии помочь обновить авиапарк сербского национального авиаперевозчика и организовать центр обслуживания российской авиатехники, сказал президент Владимир Путин.
«Российская сторона предлагает помощь по обновлению авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia, при этом готовы поставлять не только самолеты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники», — сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итоге российско-сербских переговоров, передает ТАСС.
Напомним, Путин подписал федеральный закон, который облегчает налоговое бремя российским авиакомпаниям и авиационной промышленности.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Меркель объяснила высылку российских дипломатов Меркель объяснила высылку российских дипломатов Кремлю задали вопрос о причастности Эрдогана к крушению российского Су-24 Кремлю задали вопрос о причастности Эрдогана к крушению российского Су-24 Стало известно о возможных санкциях в отношении России за убийство в Берлине Стало известно о возможных санкциях в отношении России за убийство в Берлине 
Теги:
Политика , В мире , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО 102
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Меркель объяснила высылку российских дипломатов 129
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта 81
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан? 231
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 199
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
12:18
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
В мире Европа
Вучич: если бы Путин возглавлял Россию в 1999 году, бомбить Сербию никто бы не стал
00:30
Вучич: если бы Путин возглавлял Россию в 1999 году, бомбить Сербию никто бы не стал
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Агрессивные действия России испугали НАТО
01:10
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия Политика
Синоптики выступили с обращением к москвичам
01:06
Синоптики выступили с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
00:57
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Общество
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение