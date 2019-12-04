Милонов назвал продажу ёлок новогодним жертвоприношением

Милонов назвал продажу срубленных ёлок новогодним жертвоприношением

Парламентарий также назвал вырубку деревьев к празднованию Нового года «новогодним жертвоприношением», пишет АГН «Москва».

Жертвоприношение новогоднее какое-то из наших русских лесов ради какой-то забавы сиюминутной, чтобы потом их выкинуть. Конечно, это никуда не годится. Одно дело лесозаготовки для производственных целей: леса идут для того, чтобы их приводить в бумагу, в мебель, доски, стройматериалы, — сказал Милонов, добавив, что в Новый год лес уничтожается на потеху.

По его мнению, продавать можно только те деревья, которые частник вырастил на своём участке, или деревья в кадке, которые потом можно будет высадить.