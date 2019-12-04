Милонов назвал продажу ёлок новогодним жертвоприношением

Депутат Госдумы из «Единой России» Виталий Милонов выступил за запрет продавать срубленные ёлки, если их не выращивали в частном хозяйстве.
Парламентарий также назвал вырубку деревьев к празднованию Нового года «новогодним жертвоприношением», пишет АГН «Москва».
Жертвоприношение новогоднее какое-то из наших русских лесов ради какой-то забавы сиюминутной, чтобы потом их выкинуть. Конечно, это никуда не годится. Одно дело лесозаготовки для производственных целей: леса идут для того, чтобы их приводить в бумагу, в мебель, доски, стройматериалы, — сказал Милонов, добавив, что в Новый год лес уничтожается на потеху.
По его мнению, продавать можно только те деревья, которые частник вырастил на своём участке, или деревья в кадке, которые потом можно будет высадить.
Ранее News.ru писал, что в Кемерово была установлена искусственная новогодняя ель стоимостью почти 18 миллионов рублей. Мэр города Илья Середюк заявил, что это высокотехнологичная конструкция, имеющая стальной каркас, почти две тысячи веток и 239 тысяч светодиодных лампочек.