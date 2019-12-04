Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
В мире
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП
Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП
Происшествия
Сына Фриске и Шепелева кинули на 7 млн
Сына Фриске и Шепелева кинули на 7 млн
Шоу-бизнес

Названа тема совещания Путина с Минобороны 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Названа тема совещания Путина с Минобороны
Фото: РИА Новости
Совещание президента Владимира Путина по оборонной тематике в среду будет посвящено развитию высоких технологий в ВМФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент продолжит серию совещаний по вопросам развития российских Вооруженных сил, в частности — ВМФ. Сегодня будут разговаривать на различные темы, связанные с высокими технологиями на нашем флоте», — передает ТАСС слова Пескова.
Очередная серия встреч главы государства с военными и представителями оборонно-промышленного комплекса началась в Сочи в понедельник.
Совещание состоится после российско-сербских переговоров на высшем уровне, которые, как отметил представитель Кремля, продлятся «до вечера». Визит президента Сербии Александара Вучича Песков назвал важным и долгожданным, а отношения между двумя странами — союзническими и партнерскими.
«Будут переговоры [президентов] в узком составе — практически один на один, с участием ближайших помощников. Будут также переговоры российской и сербской делегаций, будет пресс-конференция Путина и Вучича», — сказал он.
Напомним, 2 декабря президент Владимир Путин, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике, потребовал наращивать боевые возможности Военно-морского флота в ближайшие годы.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Совфеде оценили влияние высылки дипломатов на отношения с Германией В Совфеде оценили влияние высылки дипломатов на отношения с Германией Кремлю задали вопрос о причастности Эрдогана к крушению российского Су-24 Кремлю задали вопрос о причастности Эрдогана к крушению российского Су-24 Стало известно о возможных санкциях в отношении России за убийство в Берлине Стало известно о возможных санкциях в отношении России за убийство в Берлине
Комментарии 1 
Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан? 211
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 199
Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП
Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП 185
Сына Фриске и Шепелева кинули на 7 млн
Сына Фриске и Шепелева кинули на 7 млн 3
«Вернули, но не всех»: Зеленский хочет договоренностей с РФ
«Вернули, но не всех»: Зеленский хочет договоренностей с РФ 5
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
Синоптики выступили с обращением к москвичам
01:06
Синоптики выступили с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
00:57
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Общество
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
01:59
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Армия
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
00:58
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
В мире Статьи
Пельш экстренно госпитализирован
00:25
Пельш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
03:03
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ В мире
Украинка пожаловалась на «чупакабру-гипнотизера»
01:57
Украинка пожаловалась на «чупакабру-гипнотизера»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение