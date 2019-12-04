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В Госдуме определили дни проведения выставок 

Парламентская газета 1 час назад
В Госдуме определили дни проведения выставок
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Выставки в Государственной Думе будут проходить по понедельникам в 12:00, а также по вторникам, средам и четвергам в 10:00. Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова на пленарном заседании палаты 4 декабря.
На неудобное время проведения выставок в Госдуме обратил внимание лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
«Сегодня в Госдуме проходила прекрасная выставка, приехали девочки-спортсменки со всей страны, а депутаты были на комитетах. Пусть для выставок выделят отдельный день, чтобы парламентарии не пропускали такие интересные мероприятия», — отметил он.
По словам Ольги Савастьяновой, комитет уже проработал этот вопрос со всеми фракциями, решение было направлено в Совет Госдумы.
«Мы предлагаем по понедельникам проводить выставки в 12:00, а во вторник, среду и четверг в 10:00. Мы посмотрели практику проведения выставок и отмечаем, что они проходят постоянно, поэтому предлагаем такие варианты», — сказала она.
Ранее в Госдуме открылась выставка, посвящённая сорокалетию синхронного плавания России. Организатором мероприятия выступил думский Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
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Теги:
Политика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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