В Госдуме определили дни проведения выставок

Выставки в Государственной Думе будут проходить по понедельникам в 12:00, а также по вторникам, средам и четвергам в 10:00. Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова на пленарном заседании палаты 4 декабря.

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«Сегодня в Госдуме проходила прекрасная выставка, приехали девочки-спортсменки со всей страны, а депутаты были на комитетах. Пусть для выставок выделят отдельный день, чтобы парламентарии не пропускали такие интересные мероприятия», — отметил он.

По словам Ольги Савастьяновой, комитет уже проработал этот вопрос со всеми фракциями, решение было направлено в Совет Госдумы.

«Мы предлагаем по понедельникам проводить выставки в 12:00, а во вторник, среду и четверг в 10:00. Мы посмотрели практику проведения выставок и отмечаем, что они проходят постоянно, поэтому предлагаем такие варианты», — сказала она.

Ранее в Госдуме открылась выставка, посвящённая сорокалетию синхронного плавания России. Организатором мероприятия выступил думский Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.