Германия может ввести санкции против России 

Правительство Германии может ввести против России санкции, если появятся доказательства «российского следа» в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как сообщал «Рамблер», гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего уроженца Чечни.
СМИ писали, что следователи рассматривают две основные версии убийства. Первая — убийство, связанное с «разборками» организованной преступности. Вторая — профессионально спланированное заказное убийство по политическому мотиву. Сообщалось, что Хангошвили участвовал во второй чеченской войне на стороне боевиков.
Как сообщал «Рамблер», гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего уроженца Чечни.
СМИ писали, что следователи рассматривают две основные версии убийства. Первая — убийство, связанное с «разборками» организованной преступности. Вторая — профессионально спланированное заказное убийство по политическому мотиву. Сообщалось, что Хангошвили участвовал во второй чеченской войне на стороне боевиков.
По данным WSJ, прокуратура Германии считает, что подозреваемый в убийстве может быть связан с правительством России. Его дело могут передать федеральному прокурору, который занимается вопросами национальной безопасности, уже 4 декабря. Если связь с властями будет доказана, Германии придется ответить санкциями, что угрожает энергетическому партнерству стран.