Германия может ввести санкции против России

Как сообщал «Рамблер», гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего уроженца Чечни.

СМИ писали, что следователи рассматривают две основные версии убийства. Первая — убийство, связанное с «разборками» организованной преступности. Вторая — профессионально спланированное заказное убийство по политическому мотиву. Сообщалось, что Хангошвили участвовал во второй чеченской войне на стороне боевиков.

Как сообщал «Рамблер», гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего уроженца Чечни.

СМИ писали, что следователи рассматривают две основные версии убийства. Первая — убийство, связанное с «разборками» организованной преступности. Вторая — профессионально спланированное заказное убийство по политическому мотиву. Сообщалось, что Хангошвили участвовал во второй чеченской войне на стороне боевиков.