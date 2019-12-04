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Криминал

Германия может ввести санкции против России 

Рамблер + ещё 1 26 минут назад
Германия может ввести санкции против России
Фото: Reuters
Правительство Германии может ввести против России санкции, если появятся доказательства «российского следа» в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как сообщал «Рамблер», гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего уроженца Чечни.
СМИ писали, что следователи рассматривают две основные версии убийства. Первая — убийство, связанное с «разборками» организованной преступности. Вторая — профессионально спланированное заказное убийство по политическому мотиву. Сообщалось, что Хангошвили участвовал во второй чеченской войне на стороне боевиков.
Как сообщал «Рамблер», гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего уроженца Чечни.
СМИ писали, что следователи рассматривают две основные версии убийства. Первая — убийство, связанное с «разборками» организованной преступности. Вторая — профессионально спланированное заказное убийство по политическому мотиву. Сообщалось, что Хангошвили участвовал во второй чеченской войне на стороне боевиков.
По данным WSJ, прокуратура Германии считает, что подозреваемый в убийстве может быть связан с правительством России. Его дело могут передать федеральному прокурору, который занимается вопросами национальной безопасности, уже 4 декабря. Если связь с властями будет доказана, Германии придется ответить санкциями, что угрожает энергетическому партнерству стран.
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Комментарии 1 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , В мире , Зелимхан Хангошвили , Правительство РФ , Wall Street Journal , Германия , Грузия
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