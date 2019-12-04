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Криминал

Людей с неподобающими надписями на одежде перестанут пускать в суды 

News.ru 1 час назад
В российских судах вводят дресс-код
Фото: globallookpress.com
Люди с неподобающими надписями на одежде не смогут попасть на судебные заседания. Это требование будет прописано в «Типовых правилах пребывания посетителей в судах».
Пока неизвестно, какой именно текст будет считаться неподобающим. Но правила вскоре будут приняты, пишет «Коммерсант».
Также в этих правилах будет определён порядок проведения в судах фото— и видеосъёмки. Будет обозначен круг лиц, которым можно будет проходить в суды без личного досмотра. В эту категорию попали депутаты Госдумы, сами работники судов и прокуроры.
Ранее News.ru сообщал, что не столь часто раскрывающая механизмы своего финансового обеспечения судебная система России приоткрыла завесу прежней закрытости от посторонних глаз и сообщила о масштабах своего финансирования.
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Теги:
Политика , Общество , Госдума
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