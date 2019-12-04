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Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине
Фото: РИА Новости
"США не помогут Украине вернуть Крым — нет ни сил, ни желания", — написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Таким образом член Совета Федерации прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Вадима Пристайко о возможном привлечении США и НАТО к "возвращению" Крыма Киеву и решению конфликта в Донбассе.
Пушков назвал данные высказывания киевскими фантазиями. По его словам, альянс даже пытаться не будет помочь Украине.
Ранее в Крыму также оценили призыв Зеленского к США помочь вернуть полуостров. Член Совета Федерации от республики Сергей Цеков отметил, что украинскому лидеру следовало бы поднять вопрос о том, что необходимо сделать Киеву для того, чтобы международное сообщество признало российский статус полуострова. При этом Цеков удивился тому, почему президент Украины решил обратиться с соответствующей просьбой к США.
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Теги:
Политика , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Сергей Цеков , МИД , Совет Федерации , НАТО , Республика Крым , США
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