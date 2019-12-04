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В Госдуме может остаться три партии 

Ura.Ru 10 минут назад
В Госдуме может остаться три партии
Фото: URA.RU
У непарламентских партий нет шансов пройти в Госдуму в 2021 году, а шансы «Справедливой России» невелики. К такому выводу пришли политологи из некоммерческого фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ).
«Ни одна из непарламентских партий пока не обладает потенциалом для преодоления необходимого для прохождения в парламент пятипроцентного барьера по общефедеральному округу», — цитирует политологов РБК.
По мнению специалистов, гарантированно в 2021 году в парламенте окажутся три фракции — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. А вот место «Справедливой России» остается под вопросом, как это было и на выборах в 2016 году.
Как отмечают эксперты, среди малых партий наибольшие шансы на преодоление барьера есть у «Партии пенсионеров и „Коммунистов России“. Помимо этих фракций, к зоне 3-5% близка партия „Зеленые“, однако их география не так широка, считают в ИСЭПИ.
При этом политологи подчеркивают, что в 2021 году количество избирателей, выбравших партии, которые не представлены в Думе, увеличится. Изменить ситуацию может создание избирательных блоков, которое позволит близким по идеологии фракциям не отбирать друг у друга голоса.
В 2016 году в Госдуму попали представители шести фракций. По спискам в парламент прошли „Единая Россия“, КПРФ, ЛДПР и „Справедливая Россия“. Благодаря одномандатным округам в Думе оказались также представители от „Родины“ и „Гражданской платформы“.
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Теги:
Политика , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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