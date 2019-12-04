В Госдуме может остаться три партии

У непарламентских партий нет шансов пройти в Госдуму в 2021 году, а шансы «Справедливой России» невелики. К такому выводу пришли политологи из некоммерческого фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ).

«Ни одна из непарламентских партий пока не обладает потенциалом для преодоления необходимого для прохождения в парламент пятипроцентного барьера по общефедеральному округу», — цитирует политологов РБК.

КПРФ и По мнению специалистов, гарантированно в 2021 году в парламенте окажутся три фракции — «Единая Россия» ЛДПР . А вот место «Справедливой России» остается под вопросом, как это было и на выборах в 2016 году.

Как отмечают эксперты, среди малых партий наибольшие шансы на преодоление барьера есть у «Партии пенсионеров и „Коммунистов России“. Помимо этих фракций, к зоне 3-5% близка партия „Зеленые“, однако их география не так широка, считают в ИСЭПИ.

При этом политологи подчеркивают, что в 2021 году количество избирателей, выбравших партии, которые не представлены в Думе, увеличится. Изменить ситуацию может создание избирательных блоков, которое позволит близким по идеологии фракциям не отбирать друг у друга голоса.

В 2016 году в Госдуму попали представители шести фракций. По спискам в парламент прошли „Единая Россия“, КПРФ, ЛДПР и „Справедливая Россия“. Благодаря одномандатным округам в Думе оказались также представители от „Родины“ и „Гражданской платформы“.