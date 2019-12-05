В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО

Ранее глава государства сказал, Москва не является врагом для НАТО . По его словам, Россия — это "сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается".

По словам Джабарова, эти слова отражают позицию не президента Польши, а американского лидера Дональда Трампа

"Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не так рьяно высказывается против России", — цитирует сенатора RT.

При этом он добавил, что резких изменений в отношениях между альянсом и Россией ждать не стоит. При этом сенатор предположил, что посредством постепенных изменений сторонам удастся выстроить взаимовыгодные контакты.

По итогам саммита в Лондоне генсек НАТО Йенс Столтенберг также назвал Россию "самым большим ближайшим соседом" и призвал к диалогу между Брюсселем и Москвой.