Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.
Ранее глава государства сказал, Москва не является врагом для НАТО. По его словам, Россия — это "сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается".
По словам Джабарова, эти слова отражают позицию не президента Польши, а американского лидера Дональда Трампа.
"Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не так рьяно высказывается против России", — цитирует сенатора RT.
При этом он добавил, что резких изменений в отношениях между альянсом и Россией ждать не стоит. При этом сенатор предположил, что посредством постепенных изменений сторонам удастся выстроить взаимовыгодные контакты.
По итогам саммита в Лондоне генсек НАТО Йенс Столтенберг также назвал Россию "самым большим ближайшим соседом" и призвал к диалогу между Брюсселем и Москвой.