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МИД назвал Уилана симулянтом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
МИД назвал Уилана симулянтом
Фото: РИА Новости
МИД России назвал «массированной кампанией дезинформации» попытки Вашингтона доказать невиновность обвиняемого в шпионаже против России гражданина США Пола Уилана.
«Продолжаем фиксировать попытки официального Вашингтона как напрямую, так и через подконтрольные СМИ продвигать тезис о том, что российские власти якобы «без вины» содержат в заключении гражданина США и еще трех западных стран П. Уилана, арестованного за шпионаж, и не оказывают ему надлежащую медицинскую помощь. Налицо очередная массированная кампания дезинформации, нацеленная на очернение образа России», — сказано в заявлении на сайте МИД России.
В ведомстве напомнили, что Уилан въехал в Россию по американскому паспорту и с туристической визой, однако был задержан с поличным при осуществлении разведывательной операции.
«Факт его шпионской деятельности полностью задокументирован», — подчеркнуто в сообщении.
Кроме того, в МИД уточнили, что Уилан знакомится с материалами уголовного дела с начала сентября и «не очень торопится, сознательно затягивает чтение, хотя сроки начала суда, на котором будут представлены доказательства его вины, зависят именно от завершения этого процесса».
В заявлении ведомства отмечено, что представители посольств «регулярно — фактически еженедельно — получают к нему доступ» и знают, что рассказы Уилана об издевательствах в следственном изоляторе — «не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы».
«Так что здоровью П. Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки», — заключили в МИД.
Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Отмечалось, что у него имеются четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.
У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. Однако сам он утверждал, что приехал в Москву на свадьбу к другу.
В конце ноября сообщалось, что США исключили возможный обмен Уилана на осужденных россиян.
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Теги:
Политика , МИД , ФСИН , США
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