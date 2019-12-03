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Путин ввел штрафы за хранение данных россиян за рубежом 

Парламентская газета 1 час назад
Путин ввел штрафы за хранение данных россиян за рубежом
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных пользователей на территории РФ. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 до 6 миллионов рублей.
За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц — от 6 до 18 миллионов рублей.
Ранее председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отмечал, что обязанность хранить персональные данные граждан на территории РФ позволит гарантировать работу сервисов в случае внешних воздействий на сеть и обеспечит соблюдение требований по защите личной информации.
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Теги:
Политика , Леонид Левин , Владимир Путин , Госдума
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