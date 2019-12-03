Путин ввел штрафы за хранение данных россиян за рубежом

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных пользователей на территории РФ . Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 до 6 миллионов рублей.

За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц — от 6 до 18 миллионов рублей.