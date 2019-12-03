Путин ввел штрафы за хранение данных россиян за рубежом 

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных пользователей на территории РФ. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 до 6 миллионов рублей.
За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц — от 6 до 18 миллионов рублей.
Ранее председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отмечал, что обязанность хранить персональные данные граждан на территории РФ позволит гарантировать работу сервисов в случае внешних воздействий на сеть и обеспечит соблюдение требований по защите личной информации.