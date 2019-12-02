Пушков назвал менеджеров «Нафтогаза» газовыми боевиками 

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал смену руководства «Нафтогаза» на своей странице в Twitter.
Он отметил, что принятое Киевом решение давно назревало.
В Киеве принято решение о смене руководства Нафтогаза. Это шаг давно назрел. Нынешние менеджеры компании — «газовые боевики» эпохи Порощенко, они способны лишь воевать, но не договариваться. Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в Нафтогазе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 2, 2019
Сенатор назвал прежних менеджеров украинской компании газовыми боевиками эпохи экс-президента Украины Петра Порошенко. Он также добавил, что они способны только воевать, а не договариваться.
«Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе"», — добавил Пушков.
О решении властей Украины сменить руководство компании сообщалось 2 декабря. С 2016 года пост главы «Нафтогаза» занимает Андрей Коболев. Его хотели заменить в начале 2019 года, тогда было объявлено о решении провести открытый конкурс на должность.
Однако Коболев отказался покидать пост и контракт с ним продлили до 22 марта 2020 года при условии, что он добьется сохранения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.