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Пушков назвал менеджеров «Нафтогаза» газовыми боевиками 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Пушков назвал менеджеров «Нафтогаза» газовыми боевиками
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал смену руководства «Нафтогаза» на своей странице в Twitter.
Он отметил, что принятое Киевом решение давно назревало.
Сенатор назвал прежних менеджеров украинской компании газовыми боевиками эпохи экс-президента Украины Петра Порошенко. Он также добавил, что они способны только воевать, а не договариваться.
«Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе"», — добавил Пушков.
О решении властей Украины сменить руководство компании сообщалось 2 декабря. С 2016 года пост главы «Нафтогаза» занимает Андрей Коболев. Его хотели заменить в начале 2019 года, тогда было объявлено о решении провести открытый конкурс на должность.
Однако Коболев отказался покидать пост и контракт с ним продлили до 22 марта 2020 года при условии, что он добьется сохранения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Андрей Коболев , Петр Порошенко , Алексей Пушков , Нафтогаз , Совет Федерации , Киев
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