Пушков назвал менеджеров «Нафтогаза» газовыми боевиками 

В Киеве принято решение о смене руководства Нафтогаза. Это шаг давно назрел. Нынешние менеджеры компании — «газовые боевики» эпохи Порощенко, они способны лишь воевать, но не договариваться. Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в Нафтогазе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 2, 2019