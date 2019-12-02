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Медведев назначил нового замглавы Минобрнауки 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Медведев назначил нового замглавы Минобрнауки
Фото: РИА Новости
Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Нарукавникова замминистра высшего образования и науки. Его предшественник до этого стал чиновником в Севастополе.
Документ о назначении опубликован на сайте правительства РФ.
Ранее Нарукавников руководил департаментом Счётной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на связь, информатику и периодическую печать.
Как писал News.ru, в сентябре Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минобрнауки Дениса Солодовникова. Кадровые изменения связаны с переходом чиновника на другую работу — он был назначен исполняющим обязанности замгубернатора Севастополя.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Александр Нарукавников , Счетная палата , Минобрнауки , Севастополь
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