Медведев назначил нового замглавы Минобрнауки 

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Нарукавникова замминистра высшего образования и науки. Его предшественник до этого стал чиновником в Севастополе.
Документ о назначении опубликован на сайте правительства РФ.
Ранее Нарукавников руководил департаментом Счётной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на связь, информатику и периодическую печать.
Как писал News.ru, в сентябре Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минобрнауки Дениса Солодовникова. Кадровые изменения связаны с переходом чиновника на другую работу — он был назначен исполняющим обязанности замгубернатора Севастополя.