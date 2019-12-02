Лавров обсудил с послом ЕС отношения России и Евросоюза

Лавров обсудил с послом ЕС и главами европейских дипмиссий взаимоотношения России и ЕС

России Глава МИД РФ Сергей Лавров , посол ЕС Маркус Эдерер и главы дипломатических миссий стран — членов Евросоюза обсудили взаимоотношения России и ЕС. Об этом в понедельник сообщается на странице представительства Евросоюза в Twitter. "Сегодня состоялась встреча посла ЕС в России Маркуса Эдерера и глав дипломатических миссий стран — членов ЕС с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи стороны обсудили отношения ЕС — Россия, а также некоторые международные вопросы", — говорится в сообщении.

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