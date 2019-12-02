Лавров обсудил с послом ЕС отношения России и Евросоюза

Глава МИД РФ Сергей Лавров, посол ЕС в России Маркус Эдерер и главы дипломатических миссий стран — членов Евросоюза обсудили взаимоотношения России и ЕС. Об этом в понедельник сообщается на странице представительства Евросоюза в Twitter.
"Сегодня состоялась встреча посла ЕС в России Маркуса Эдерера и глав дипломатических миссий стран — членов ЕС с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи стороны обсудили отношения ЕС — Россия, а также некоторые международные вопросы", — говорится в сообщении.